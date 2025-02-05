Бывший руководитель Google DeepMind переманивает таланты в Microsoft для работы над ИИ ...

Бывший руководитель Google DeepMind переманивает таланты в Microsoft для работы над ИИГлава подразделения искусственного интеллекта в Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) в стремлении укрепить позиции компании в разработке интерактивных ИИ-агентов расширяет команду Microsoft, переманивает ключевых специалистов из Google, включая создателей технологии «Audio Overviews».