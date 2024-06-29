Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Федерация дзюдо России приняла решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) допустил только четверых из семнадцати российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг.
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