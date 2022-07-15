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Спрос на iPhone 13 не падает, но ожидается, что iPhone 14 будет продаваться ещё лучше

Спрос на iPhone 13 не падает, но ожидается, что iPhone 14 будет продаваться ещё лучше

Серия iPhone 13 стала большим хитом, поскольку она регулярно возглавляет чарты продаж смартфонов. iPhone 13 был самым популярным смартфоном в первом квартале 2022 года.

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