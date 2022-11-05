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Майрбек Хасиев: «Бой Махачева и Оливейры абсолютно неинтересный. Небольшая схватка, раз-раз, легли, раз-раз, задушил и все»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев высказался о турнире UFC 280, на котором Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого дивизиона.

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