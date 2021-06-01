Майоров у микрофона не «завязывал бантики». Спортивное телевидение. Сome back. Воспоминания. Часть вторая

В первой части своих воспоминаний Аркадий Ратнер, в течении 30 лет руководивший отделом спортивных трансляций в Гостелерадио, «Останкино», «НТВ-Плюс», рассказал, какое почетное место занимают хоккейные передачи в истории отечественного телевидения.