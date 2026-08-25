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ФедералПресс

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Администрация Трампа хочет ввести рекордный сбор за рабочие визы для иностранцев

Администрация Трампа хочет ввести рекордный сбор за рабочие визы для иностранцев

ВАШИНГТОН, 25 августа, ФедералПресс. Администрация Дональда Трампа предложила ввести сбор в размере 103 265 долларов за оформление виз категории H-1B, которые позволяют американским компаниям нанимать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

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