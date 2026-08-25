Администрация Трампа хочет ввести рекордный сбор за рабочие визы для иностранцев

ВАШИНГТОН, 25 августа, ФедералПресс. Администрация Дональда Трампа предложила ввести сбор в размере 103 265 долларов за оформление виз категории H-1B, которые позволяют американским компаниям нанимать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
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