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Мы соседи по планете

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Папа — стакан портвейна: как и что пили российские рок-звезды

Папа — стакан портвейна: как и что пили российские рок-звезды

Средний человек представляет себе рок-музыкантов тусовщиками, который живут по принципу «Живи быстро, умри молодым» — с ежедневным алкоголем, наркотиками и кутежом.

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