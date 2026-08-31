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Биткоин показал лучший август с 2017 года

Биткоин показал лучший август с 2017 года

Bitcoin завершает август с одним из самых сильных месячных результатов за всю историю. За месяц первая криптовалюта прибавила примерно 25–30%, поднявшись с $62–64 тыс.

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