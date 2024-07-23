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Царьград

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Странную одинокую девочку с множеством синяков нашли на улице в Петербурге

Странную одинокую девочку с множеством синяков нашли на улице в Петербурге

Вскоре рядом обнаружили еще двоих детей – и тут же отправили к врачам.На 13-лй линии Васильевского острова заметили девочку в возрасте года – у нее на теле обнаружили множество синяков, пишет MASH на Мойке вечером вторника, 23 июля.

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