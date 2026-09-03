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Мировое обозрение

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Новости СВО 4 сентября: ВС РФ взяли Ижевку, Слизнево и Василевку, авиация сносит укрепрайоны ВСУ в Приколотном, Путин заявил о шансе на мир

Новости СВО 4 сентября: ВС РФ взяли Ижевку, Слизнево и Василевку, авиация сносит укрепрайоны ВСУ в Приколотном, Путин заявил о шансе на мир

На харьковском направлении российские войска замкнули кольцо вокруг Волчанска: освободив Василевку, Благодатное, Должанку и Слизнево, группировка «Север» завершила формирование так называемого Волчанского котла.

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