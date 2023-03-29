Карпин о том, что он «не держится за место в сборной»: «Следовало выразиться по-другому, но посыл остался бы тем же»

Валерий Карпин пояснил свое высказывание о работе в сборной России. — Вам не кажется, что репликами в духе «я не держусь за это место» и «ну уволят и уволят» вы только убедили людей в этой мысли? Можно ведь выражаться помягче.
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