Мин аңа посылка җибәрергә теләгән идем, аның өчен азык-төлек җыйдым. 27се көнне кибетләрдә йөрдем, кирәкле әйберләр сатып алдым.
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Мин аңа посылка җибәрергә теләгән идем, аның өчен азык-төлек җыйдым. 27се көнне кибетләрдә йөрдем, кирәкле әйберләр сатып алдым.