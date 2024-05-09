Розовое пальто и красный тотал лук: Джей Ло показала самый яркий образ весны

Весна подходит к концу, но еще пока многие звезды не готовы переодеваться в летние сеты. Джей Ло на днях решила продемонстрировать самый яркий и стильный образ весеннего сезона, как бы намекая, что ее имидж станет завершающей точкой перед летом.
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