Эксперт Роспотребнадзора Яцышина: маски снижают риск заражения в 1,5 раза

Использование медицинских масок позволяет уменьшить риск заражения инфекциями в 1,5 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
Использование медицинских масок позволяет уменьшить риск заражения инфекциями в 1,5 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
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