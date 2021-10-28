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Эксперт Роспотребнадзора Яцышина: маски снижают риск заражения в 1,5 раза

Эксперт Роспотребнадзора Яцышина: маски снижают риск заражения в 1,5 раза

Использование медицинских масок позволяет уменьшить риск заражения инфекциями в 1,5 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

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