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Второй день выборов в Госдуму и новые файлы Пентагона: новости 19 сентября

Второй день выборов в Госдуму и новые файлы Пентагона: новости 19 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов К середине второго дня выборов в Госдуму явка по стране уже превысила 31%, инопланетяне следили за конфликтом в Израиле и, возможно, за завязкой войны между США и Ираном, а также гендиректора косметического бренда Mixit заключили под домашний арест.

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