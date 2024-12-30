По данным аналитика, Grand Theft Auto 6 заработает более 3 млрд долларов в первый же г...

По данным аналитика, Grand Theft Auto 6 заработает более 3 млрд долларов в первый же годGrand Theft Auto 6, которую издатель Take-Two Interactive собирается выпустить осенью 2025 года на консолях PlayStation и Xbox, вероятно, превысит 1 млрд долларов предварительных заказов еще до релиза, согласно аналитикам DFC Intelligence, исследовательской группы видеоигр.