1815 год. Последняя схватка Бонапарта и Блюхера Блюхер на портрете Иоганна Карла Бока, 1815 г.В предыдущей статье мы говорили о военных кампаниях 1813-1814 гг.
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1815 год. Последняя схватка Бонапарта и Блюхера Блюхер на портрете Иоганна Карла Бока, 1815 г.В предыдущей статье мы говорили о военных кампаниях 1813-1814 гг.
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