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Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «Осознал, что он капитан, тянет команду вперед. Выделяется на Кипре»

В 12 матчах сезона во всех турнирах на счету форварда «Ариса» 6 голов и 3 ассиста. — Может ли 2025 год стать успешным для Кокорина? — Дай бог, чтобы Саша оставался здоровым, играл без травм.

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