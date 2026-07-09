Сенатор Мурог поздравил рязанского спортсмена с почётным званием

Иван Кулаков начал заниматься гирями в 13 лет, а уже в 18 стал чемпионом мира.Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог поздравил Ивана Кулакова с присвоением почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».
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