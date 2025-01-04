Учёные предположили, что лень может быть признаком высокого интеллекта. Исследование показало, что люди с высоким IQ менее физически активны.
Лень может быть признаком высокого интеллекта
Комментарии
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Дмитрий Боев
Полагаю основной вывод статьи весьма сомнительным. Стремление к дисциплине и порядку - следствие неспособности ориентироваться в многофакторной, слабодетерминированной ситуации (каковой и являются беспорядок и имперфекционнизм), а следовательно, недоразвитости когнитивных функций, или возрастному их ослаблению.
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