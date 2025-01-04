Лень может быть признаком высокого интеллекта

Дмитрий Боев

Полагаю основной вывод статьи весьма сомнительным. Стремление к дисциплине и порядку - следствие неспособности ориентироваться в многофакторной, слабодетерминированной ситуации (каковой и являются беспорядок и имперфекционнизм), а следовательно, недоразвитости когнитивных функций, или возрастному их ослаблению.