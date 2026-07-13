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Ковалев о переходе к Плющенко: «Не хочу, чтобы меня считали каким-то предателем. А мне и такое писали – дескать, столько лет был у одного тренера, и тут...»

Российский фигурист Артем Ковалев рассказал о переходе от тренера Александра Волкова в академию Евгения Плющенко .

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