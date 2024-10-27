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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы Артеты прервать победную серию мерсисайдцев

27 октября в матче девятого тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 мск.

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