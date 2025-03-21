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Царьград

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МВД: с 14 лет разрешено ездить на СИМ до 60 км/ч по дорогам России

МВД: с 14 лет разрешено ездить на СИМ до 60 км/ч по дорогам России

На дорогах России лицам от 14 лет разрешено передвигаться на СИМ со скоростью до 60 км/ч. Ирина Волк из МВД напомнила о требованиях безопасности и правилах для детей младше 7 лет, включая запрет на передачу аккаунтов для аренды электросамокатов.

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