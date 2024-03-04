Подтверждена дата выхода дополнения Suicide Squad Joker В сети появилась официальна...

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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подтверждена дата выхода дополнения Suicide Squad JokerВ сети появилась официальная дата выхода первого сезона DLC Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором будет добавлена альтернативная версия знаменитого Джокера в список игровых персонажей.

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