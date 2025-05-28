Пять подростков зарезаны, один сгорел – массовое убийство в Иркутской области

Пятеро подростков погибли в СНТ в Байкальске в Иркутской области. Один из подростков, предположительно, напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар, в результате которого погиб, сообщили ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.