Совбез Белоруссии: Запад планирует захват радикалами приграничного района страны

Запад планирует захватить приграничный район Белоруссии с использованием белорусских радикалов и ввести туда так называемые миротворческие силы, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.
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