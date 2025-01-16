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Совбез Белоруссии: Запад планирует захват радикалами приграничного района страны

Совбез Белоруссии: Запад планирует захват радикалами приграничного района страны

Запад планирует захватить приграничный район Белоруссии с использованием белорусских радикалов и ввести туда так называемые миротворческие силы, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.

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