Жена Монатика в розовом платье-ночнушке заинтриговала образом на курорте: "Ощущения наслаждения..."

Жена Дмитрия Монатика, продюсер Ирина Демичева, показала яркие фото из отдыха на курорте Супруга популярного артиста не является блогером, однако имеет собственную аудиторию в Инстаграм, причем довольно позитивную и положительно к ней расположенную.