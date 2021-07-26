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Жена Монатика в розовом платье-ночнушке заинтриговала образом на курорте: "Ощущения наслаждения..."

Жена Монатика в розовом платье-ночнушке заинтриговала образом на курорте: "Ощущения наслаждения..."

Жена Дмитрия Монатика, продюсер Ирина Демичева, показала яркие фото из отдыха на курорте  Супруга популярного артиста не является блогером, однако имеет собственную аудиторию в Инстаграм, причем довольно позитивную и положительно к ней расположенную.

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