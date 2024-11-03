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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта международной космической станции (МКС) поздравили жителей России с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября.

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