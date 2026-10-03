Паника в Киеве: почему украинское руководство умоляет Трампа заблокировать российский «Рассвет»

Очередная порция дипломатической паники из Киева наглядно демонстрирует, кто на самом деле диктует технологическую повестку в зоне российско-украинского конфликта.
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