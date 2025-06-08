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Трамп отправил Нацгвардию подавлять протесты в Лос-Анджелесе, морпехи на очереди

Трамп отправил Нацгвардию подавлять протесты в Лос-Анджелесе, морпехи на очереди

На фоне продолжающихся в Лос-Анджелесе протестов в защиту мигрантов президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, а морпехи на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии переведены в состояние повышенной готовности, сообщил министр обороны Пит Хегсет в соцсети Х.

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