Трамп отправил Нацгвардию подавлять протесты в Лос-Анджелесе, морпехи на очереди

На фоне продолжающихся в Лос-Анджелесе протестов в защиту мигрантов президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, а морпехи на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии переведены в состояние повышенной готовности, сообщил министр обороны Пит Хегсет в соцсети Х.
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