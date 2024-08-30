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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным инсайдера, XDefiant находится в подвешенном состоянии, поскольку коли...

По данным инсайдера, XDefiant находится в подвешенном состоянии, поскольку коли...

По данным инсайдера, XDefiant находится в подвешенном состоянии, поскольку количество игроков стремительно сокращаетсяИзвестный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что по данным нескольких источников в Ubisoft, у Ubisoft San Francisco есть время до конца 3-го сезона XDefiant, чтобы улучшить мрачные цифры игроков.

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