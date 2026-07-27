Посол РФ назвал пропагандистской инсценировкой протест Румынии из-за дронов

Политика как она есть

Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает как пропагандистскую инсценировку приглашение в МИД Румынии, где ему был выражен протест в связи с якобы имевшими место нарушениями воздушных границ республики 24-26 июля российскими беспилотными аппаратами.