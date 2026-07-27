Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Посол РФ назвал пропагандистской инсценировкой протест Румынии из-за дронов

Посол РФ назвал пропагандистской инсценировкой протест Румынии из-за дронов

Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает как пропагандистскую инсценировку приглашение в МИД Румынии, где ему был выражен протест в связи с якобы имевшими место нарушениями воздушных границ республики 24-26 июля российскими беспилотными аппаратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии