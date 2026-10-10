Хитрость моей свекрови помогла мне отвадить от дома наглых коммивояжеров

Мой дом — моя крепость. Эту прописную истину нам вбивают в голову с самого детства. Мы строим толстые кирпичные стены, устанавливаем бронированные двери с хитроумными замками, вешаем на окна тяжелые шторы, чтобы отгородиться от суетливого, шумного, а порой и враждебного внешнего мира.