Хитрость моей свекрови помогла мне отвадить от дома наглых коммивояжеров

Мой дом — моя крепость. Эту прописную истину нам вбивают в голову с самого детства. Мы строим толстые кирпичные стены, устанавливаем бронированные двери с хитроумными замками, вешаем на окна тяжелые шторы, чтобы отгородиться от суетливого, шумного, а порой и враждебного внешнего мира.
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