Лавров: Зеленский не заслужил передышки на поле боя

Владимир Зеленский, продвигающий идею временного прекращения огня в зоне украинского конфликта, не заслужил передышки.
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