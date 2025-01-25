Десятки заключенных «другой стороны» пообещали скоро освободить хуситы

Десятки заключенных «другой стороны», которые могут относиться к йеменским правительственным силам, освободят в скором времени, заявил глава комитета «Ансар Аллах» по делам заключенных Абдель Кадер аль-Муртада 25 января в соцсети X.
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