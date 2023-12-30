Трейлер персонажей ARPG Banishers: Ghosts of New Eden Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden из студ...

Трейлер персонажей ARPG Banishers: Ghosts of New EdenРазработчики Banishers: Ghosts of New Eden из студии DON’T NOD и издательство Focus Entertainment опубликовали новый трейлер своей грядущей экшен-RPG Banishers: Ghosts of New Eden.
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