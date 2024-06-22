Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Лидия

Мэры вообще у нас странные, Собянин, например, избирался несколько раз и всё время отказывался от встреч с населением. Последний раз даже официально об этом объявил на своих ресурсах. Так что со всеми проблемами жителям, видимо, обращаться в Спортлото.