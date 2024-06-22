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Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Чудеса творятся в Петербурге, под предводительством Беглова. Отставки этого субъекта многократно требовал Герой России Евгений Пригожин, считая его никчемным руководителем, от которого родному горожу Путина только вред.

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Комментарии
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Лидия
Мэры вообще у нас странные, Собянин, например, избирался несколько раз и всё время отказывался от встреч с населением. Последний раз даже официально об этом объявил на своих ресурсах. Так что со всеми проблемами жителям, видимо, обращаться в Спортлото.
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7 час.
Николай Кузнецов
А мы удивляемся почему СВО долго идет. С такими бегловыми и немудрено
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6 час.
Зоя Боголюбова
Беглов - Зло для Петербурга. Его надо уничтожить!!!
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3 час.

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