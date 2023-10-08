20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

Уже одно слово «ремонт» часто вызывает трепет в сердце каждого человека. Но вообще-то сделать свое жилище уютнее можно и без того, чтобы тратить кучу денег и отдавать квартиру на растерзание бригаде строителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии