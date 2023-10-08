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Квартира, дом, дача

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20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

20 рукастых людей, которые даже халупу могут превратить в конфетку

Уже одно слово «ремонт» часто вызывает трепет в сердце каждого человека. Но вообще-то сделать свое жилище уютнее можно и без того, чтобы тратить кучу денег и отдавать квартиру на растерзание бригаде строителей.

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