В Санкт-Петербурге увеличат расходы на развитие города и соцподдержку горожан

Доходы города должны вырасти на 54,6 млрд рублей Корректировка параметров бюджета Санкт-Петербурга на 2024-2026 годы увеличит в 2024 году расходы на городское развитие и направит дополнительные средства на социально значимые направления.
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