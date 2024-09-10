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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге увеличат расходы на развитие города и соцподдержку горожан

Доходы города должны вырасти на 54,6 млрд рублей Корректировка параметров бюджета Санкт-Петербурга на 2024-2026 годы увеличит в 2024 году расходы на городское развитие и направит дополнительные средства на социально значимые направления.

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