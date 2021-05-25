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Новости сталинских репрессий. Кравчук вспомнит все...что потребуется

Новости сталинских репрессий. Кравчук вспомнит все...что потребуется

Свежий выпуск "Новостей сталинских репрессий" от Егора Иванова.На сей раз с разбором перлов манкурта Кравчука.

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Александр Смолин
Этот гавнюк первый кто приложил руку к развалу союза, остальным пришлось подстраиваться чтобы не было гражданских войн, отсюда Беловежская пуща, и все остальные развалы, а сейчас что-то мямлит про свою деревню. Твоя деревня жила в процветании, пока не пришел ты , гаденыш, а сейчас одна без исходность. Ты этого хотел, так получи и не плачь- гнида!!!!
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Борис Осипов

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