Новости сталинских репрессий. Кравчук вспомнит все...что потребуется

ВовкинПолитикаНовости сталинских репрессий. Кравчук вспомнит все...что потребуетсяСвежий выпуск "Новостей сталинских репрессий" от Егора Иванова.На сей раз с разбором перлов манкурта Кравчука.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СмолинЭтот гавнюк первый кто приложил руку к развалу союза, остальным пришлось подстраиваться чтобы не было гражданских войн, отсюда Беловежская пуща, и все остальные развалы, а сейчас что-то мямлит про свою деревню. Твоя деревня жила в процветании, пока не пришел ты , гаденыш, а сейчас одна без исходность. Ты этого хотел, так получи и не плачь- гнида!!!!Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинБОБорис ОсиповКомментировать
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