Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в Рождественских богослужениях по всей стране

Генералы, офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, изъявившие желание посетить праздничную службу, прибыли на святое для всех верующих военнослужащих место, где вместе с семьями встретили Рождество в Главном Храме Вооруженных Сил.
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