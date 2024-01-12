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Техосмотр в 2024 году: на сколько подорожает и как поменяется

Техосмотр в 2024 году: на сколько подорожает и как поменяется

С нового года в большинстве регионов России выросли тарифы на прохождение техосмотра. Кроме того, весной вступают в силу поправки законодательства, изменяющие процедуру проверки технического состояния транспортных средств.

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