Русский поворот во внешней политике России стал реальностью — мнение

Natalija Osminina

"Украина опасна не только как плацдарм НАТО, но и как государство, строящее свою национальную идентичность на уничтожении всего русского и противопоставлении себя Русскому миру." - Украина опасна своими украинцами. Их МЕНТАЛИТЕТОМ УКРАИНСТВА. Сами русские- это те же украинцы, только имеющие тысячелетиями свою государственность. Или вернее украинцы - это те, кто был отторгнут Русью, как государством, или покинул его из-за чуждых взглядов. То есть либо желая разбойничать, не подчиняясь законам ГОСУДАРСТВА (то есть никаким), или просто жить ПО СВОИМ ЗАКОНАМ. Отсюда и это чванство украинцев тем, что они "свободные люди", а те, кто уважает свое государство- это рабы. Ну, раз это впиталось в кровь с молоком матери- вывод простой- украинцы опасны просто тем, что они компактно жили на украинской земле. А не только те, что совершали преступления, подчиняясь нацистской власти. При этом украинцы более пассионарны, лживы, хитры и предприимчивы. Еще и обладая артистическим талантом притворства и лизоблюдства, они уничтожат новую Россию, которую предстоит строить. Перекроят под себя тех русских, которым самим предстоит пройти путь очищения от коросты Перестройки. И если на этом переходном этапе снова соединить Украину с Россией, Украина пожрет Россию как злокачественная опухоль. Даже, если на ней останутся только те, кто не бандерствовал. Нет у русских людей неприятия взяточничества и казнокрадства. Они не европейцы, которые воспитывались веками в одной ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ системе. Выход один, следуя заветам Ильича)))- "Прежде чем объединиться, нам надо решительно отмежеваться". Надо отмежеваться ФИЗИЧЕСКИ. Отправив украинцев на перевоспитание в Европу. Собственно, большая часть их уже там. А ту часть, которая останется на Украине- оставить в покое. Естественно, при условии, что Запад не будет поставлять Украине ни денег, ни снарядов. А такие условия гарантированно создадутся - потому что Европа и США будут лежать в разрухе Перестройки, которая идет на них. Россия уже от нее отстрелялась и уже на подъеме. А Запад опускается в черную дыру. Надо закончить освобождение 4-х заявленных областей (как и написал автор) после чего встать на их границам, принимая украинских беженцев и те приграничные города, что решат провести референдумы, чтобы войти в состав России. Надо оставить центральную Украину в покое, дав им возможность построить свое государство без помощи извне. Чтобы они сами убедились, что без России они на это не способны. Потому что участь их одна - ввергнуться в Гражданскую войну. Другого пути Природа не предоставляет. Все остальные пути ЛОЖНЫЕ.