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Русский поворот во внешней политике России стал реальностью — мнение

Русский поворот во внешней политике России стал реальностью — мнение

18 января прошла пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам 2023 года.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Украина опасна не только как плацдарм НАТО, но и как государство, строящее свою национальную идентичность на уничтожении всего русского и противопоставлении себя Русскому миру.&quot; - Украина опасна своими украинцами. Их МЕНТАЛИТЕТОМ УКРАИНСТВА. Сами русские- это те же украинцы, только имеющие тысячелетиями свою государственность. Или вернее украинцы - это те, кто был отторгнут Русью, как государством, или покинул его из-за чуждых взглядов. То есть либо желая разбойничать, не подчиняясь законам ГОСУДАРСТВА (то есть никаким), или просто жить ПО СВОИМ ЗАКОНАМ. Отсюда и это чванство украинцев тем, что они &quot;свободные люди&quot;, а те, кто уважает свое государство- это рабы. Ну, раз это впиталось в кровь с молоком матери- вывод простой- украинцы опасны просто тем, что они компактно жили на украинской земле. А не только те, что  совершали преступления, подчиняясь нацистской власти. При этом украинцы более пассионарны, лживы, хитры и предприимчивы. Еще и обладая артистическим талантом притворства и лизоблюдства, они уничтожат новую Россию, которую предстоит строить. Перекроят под себя тех русских, которым самим предстоит пройти путь очищения от коросты Перестройки. И если на этом переходном этапе снова соединить Украину с Россией, Украина пожрет Россию как злокачественная опухоль. Даже, если на ней останутся только те, кто не бандерствовал. Нет у русских людей неприятия взяточничества и казнокрадства. Они не европейцы, которые воспитывались веками в одной ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ системе. Выход один, следуя заветам Ильича)))- &quot;Прежде чем объединиться, нам надо решительно отмежеваться&quot;. Надо отмежеваться ФИЗИЧЕСКИ. Отправив украинцев на перевоспитание в Европу.  Собственно, большая часть их уже там. А ту часть, которая останется на Украине- оставить в покое. Естественно, при условии, что Запад не будет поставлять Украине ни денег, ни снарядов. А такие условия гарантированно создадутся - потому что Европа и США будут лежать в разрухе Перестройки, которая идет на них. Россия уже от нее отстрелялась и уже на подъеме. А Запад опускается в черную дыру.   Надо закончить освобождение  4-х заявленных областей (как и написал автор) после чего встать на их  границам, принимая украинских беженцев и те приграничные города, что решат провести референдумы, чтобы войти в состав России. Надо оставить центральную Украину в покое, дав им возможность построить свое государство без помощи извне. Чтобы они сами убедились, что  без России они на это не способны. Потому что участь их одна -  ввергнуться в Гражданскую войну. Другого пути Природа не предоставляет. Все остальные пути ЛОЖНЫЕ.
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1 час.
Natalija Osminina
И  автор абсолютно прав, что Великобритания намного опаснее США.  И потому пренебрегать британской угрозой ни в коем случае нельзя. И  именно поэтому Россия строит военный флот.  Потому что США уйдут в свою Гражданскую войну, а Великобритания останется. Пусть сейчас Великобритания и Франция  и не владычицы морские - скисли, но тем не менее, совместный военный потенциал обоих стран очень высок. И особенно МОРСКОЙ. Собственно, поэтому они и объединяются в единый союз (даже уже не НАТОвский). Германия будет контролировать Балтику, Франция - Средиземноморье, а Великобритания - и северные моря - братские зоны Скандинавии- и по Балтике и по Северному пути. Пусть это будет и недолго (из-за того, что Великобритания, Франция и Германия влезут в войну на территории США , и  зона Великобритании  претерпит распад и превращение в Халифат, но и 10 лет противостояния России надо выдержать. И именно поэтому России нужны Черное море, Балтика и Адритатика- военные базы и порты. Отсюда и цель Путина - создания сферы влияния и внутри нее валютной зоны из приграничных стран, обеспечивающих выход к морям.
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1 час.

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