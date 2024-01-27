Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась долгие 872 дня до 27 января 1944 года. Разрушенные дома, зенитные расчеты, защитные ограждения, истощенные, но не сломленные горожане — эти кадры облетели весь мир.