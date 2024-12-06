Нашумевшую функцию Recall в Windows 11 теперь можно опробовать на компьютерах с Intel и AMD, но далеко не всехMicrosoft расширила тестирование функции Recall на новейшие платформы Intel и AMD, также входящие в состав экосистемы Copilot Plus PC.
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