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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нашумевшую функцию Recall в Windows 11 теперь можно опробовать на компьютерах с Intel ...

Нашумевшую функцию Recall в Windows 11 теперь можно опробовать на компьютерах с Intel ...

Нашумевшую функцию Recall в Windows 11 теперь можно опробовать на компьютерах с Intel и AMD, но далеко не всехMicrosoft расширила тестирование функции Recall на новейшие платформы Intel и AMD, также входящие в состав экосистемы Copilot Plus PC.

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