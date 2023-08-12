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Форвард «Витязя» Барак об алкоголе: «Если выходной после матча – можно пропустить бокальчик вина или стакан пива. Но нельзя сходить с ума»

– В российском хоккее дискуссионным стал вопрос о допустимости употребления пива игроками. Какой позиции на этот счет вы придерживаетесь? – Я не думаю, что это хорошо.

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