Индия отправит Gaganyaan в беспилотный полет в декабре

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Индия запустит беспилотную миссию корабля Gaganyaan в декабре. Об этом со ссылкой на госминистра страны Джитендра Сингха, курирующего индийские науку, технологии, атомную отрасль и космонавтику, сообщает ТАСС.