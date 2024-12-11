Индия отправит Gaganyaan в беспилотный полет в декабре

Индия запустит беспилотную миссию корабля Gaganyaan в декабре. Об этом со ссылкой на госминистра страны Джитендра Сингха, курирующего индийские науку, технологии, атомную отрасль и космонавтику, сообщает ТАСС.
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