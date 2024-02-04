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Закон, порядок, государство

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Серебро и бронзу Кубка Приморья по ледовому спидвею забрали гонщики Уссурийска

Серебро и бронзу Кубка Приморья по ледовому спидвею забрали гонщики Уссурийска

В воскресенье, 4 февраля, на катке владивостокского стадиона "Авангард" разыграли Кубок Приморского края по ледовому спидвею (6+).

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