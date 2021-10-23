Происшествия

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Приморец поблагодарил сотрудников полиции за помощь

В Уссурийске 42-летний местный житель обратился к популярному блогеру, чтобы в социальных сетях выразить признательность сотрудникам полиции, оказавшим ему помощь в трудной ситуации.

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