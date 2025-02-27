Стрелок-сапер ВС РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

Российский стрелок-сапер Сергей Степанов спас своих товарищей, в том числе командира, неделю выхаживая их после ранений, об этом рассказал ТАСС командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик.